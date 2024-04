Ônibus do Hemocentro Regional estará estacionado no Pátio da Igreja Matriz, das 9h às 15h - Foto: Douglas Smmithy

29/04/2024

Quissamã - Nesta terça-feira (30), a comunidade de Quissamã terá uma oportunidade única para contribuir com um gesto de solidariedade. O ônibus do Hemocentro Regional estará estacionado no Pátio da Igreja Matriz, das 9h às 15h, para receber doadores de sangue.

Essa iniciativa é fruto de uma importante parceria entre o Hemocentro Regional de Campos dos Goytacazes e a comunidade de Quissamã, visando fortalecer os estoques de sangue. Esses estoques são essenciais para atender às demandas dos hospitais locais e garantir o tratamento adequado aos pacientes.

A secretária de Saúde, Milena Viana, destaca a importância desse ato de solidariedade: “Peço a todos de 16 a 69 anos que compareçam para fazer doação, que é um ato de amor. No nosso hospital, realizamos procedimentos desde cirurgias pequenas até grandes intervenções, e sempre precisamos de sangue para nossos pacientes. Por isso, é fundamental estabelecermos essa parceria com o Hemocentro. Contamos com vocês para ajudar na manutenção desses serviços que prestamos no nosso hospital”.

Para quem deseja contribuir com essa nobre causa, é importante seguir algumas recomendações. É necessário estar descansado, não ter praticado atividades físicas intensas nas últimas cinco horas, estar bem nutrido, com refeições leves e sem gordura nas três horas anteriores à doação, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas e não fumar duas horas antes da doação.

Lembramos também que a doação de sangue deve ser realizada com um intervalo mínimo de dois meses para homens e três meses para mulheres. É indispensável pesar mais de 50 quilos e apresentar documento original com foto.