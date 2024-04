Programa já beneficiou cerca de 300 jovens, oferecendo não apenas o primeiro emprego com carteira assinada, mas também uma oportunidade - Foto: Divulgação

Programa já beneficiou cerca de 300 jovens, oferecendo não apenas o primeiro emprego com carteira assinada, mas também uma oportunidadeFoto: Divulgação

Quissamã - Nesta sexta-feira (26), a comunidade de Quissamã celebrou um importante marco: a assinatura das carteiras de trabalho de 125 jovens, entre 18 e 23 anos, que compõem a terceira turma do programa Juventude Ativa. Desde o seu lançamento em 2021, o programa já beneficiou cerca de 300 jovens, oferecendo não apenas o primeiro emprego com carteira assinada, mas também uma oportunidade única de crescimento profissional e pessoal.



O evento de boas-vindas ocorreu na sede do Centro de Referência da Juventude de Quissamã. A prefeita Fátima Pacheco enfatizou a importância do programa, destacando não apenas a garantia dos direitos trabalhistas, mas também a valiosa experiência que os jovens adquirirão ao longo de um ano.

"O Juventude Ativa é um programa de grande alcance social. Nesta turma, temos jovens com diferentes perfis, garantindo assistência, inclusão social e a oportunidade do primeiro emprego para todos", afirmou.O vice-prefeito ressaltou a relevância do primeiro emprego na vida dos jovens e os benefícios que o programa traz não apenas para eles, mas também para suas famílias. "O Juventude Ativa revela talentos e faz diferença não apenas na vida dos jovens, mas também na comunidade como um todo", disse.Uma das participantes, Yasmin de Almeida, graduanda em Letras, expressou seu orgulho em fazer parte do programa e destacou a importância do projeto em combater a evasão escolar e a vulnerabilidade dos jovens. "Já sinto muito orgulho de participar do Juventude Ativa e com certeza aproveitarei muito dessa oportunidade", declarou.A secretária de Assistência Social, Tânia Magalhães, destacou que o programa proporciona experiências valiosas que contribuem para o crescimento profissional dos jovens, tirando-os da perspectiva da falta de experiência e da dificuldade de entrada no mercado de trabalho.O representante do CIEE - empresa contratada pela Prefeitura e responsável pela aprendizagem -, Adriano Andrade, reforçou a parceria pela terceira turma consecutiva e encorajou os jovens a aproveitarem as ferramentas e oportunidades oferecidas pelo programa.O coordenador do Juventude Ativa, Necy Gomes, reiterou o compromisso de oferecer total atenção e acolhimento aos participantes, destacando que o programa não é apenas uma oportunidade de emprego, mas também uma marca de oportunidade que impacta positivamente não só na vida pessoal, mas também na de suas famílias.