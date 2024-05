Objetivo é incluir usuários do Centro de Atenção Psicossocial em atividades artísticas e culturais - Foto: Divulgação

Objetivo é incluir usuários do Centro de Atenção Psicossocial em atividades artísticas e culturaisFoto: Divulgação

Publicado 05/05/2024 13:27

Quissamã - Em celebração ao mês da Luta Antimanicomial, a Secretaria de Saúde de Quissamã, em parceria com a Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, deu início na sexta-feira (3) ao Projeto "Loucos por Arte", no Centro Cultural Sobradinho.

O projeto tem como propósito integrar os usuários do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) em atividades artísticas e culturais, proporcionando-lhes novas vivências e experiências. Todas as sextas-feiras, das 8h às 12h, os participantes têm a oportunidade de se envolver em oficinas de fanfarra, percussão, desenho e hip hop, ministradas pelos professores do Sobradinho.

Milena Viana, secretária de Saúde, destacou que a parceria visa promover a inclusão social. "Este projeto é de suma importância, pois proporciona mais qualidade de vida aos usuários do CAPS, oferecendo-lhes oportunidades para vivenciarem experiências novas e transformadoras", afirmou Milena, seguida pela diretora do Centro Cultural Sobradinho, Renata Queirós.

Renata ressaltou que o objetivo principal é fazer com que os usuários se sintam acolhidos no espaço do Sobradinho, expandindo assim as atividades do CAPS. "Queremos que os participantes se sintam à vontade para participar das oficinas de forma livre e espontânea", concluiu.

O Projeto "Loucos por Arte" conta com a colaboração das equipes do Centro de Atenção Psicossocial e do Centro Cultural Sobradinho, juntamente com o coordenador do Programa de Saúde Mental, Danilo Melchiades, e o coordenador do CAPS, Rodrigo Suíço.