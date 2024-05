Os alvos ficam localizados a uma distância de 30m e 40m, 50m e 70m - Foto: Gabriel Macedo

Publicado 06/05/2024 09:57

Quissamã - O Estádio Municipal Antônio Carneiro da Silva foi o cenário perfeito para a 2ª Etapa Estadual Outdoor de Tiro com Arco, realizada pela Secretaria de Esporte e Juventude de Quissamã, na manhã deste domingo, 05. Com a presença de 21 atletas, incluindo representantes do Programa Bolsa Atleta Municipal, a competição prometeu momentos emocionantes e disputas acirradas.



Divididos por categorias, os competidores de Quissamã e Macaé entraram em ação, buscando somar pontos para as próximas etapas ao longo de 2024. Na modalidade outdoor, a ênfase estava na busca pela maior pontuação possível, já que os resultados contribuirão para o ranking estadual.

Os alvos foram estrategicamente posicionados a distâncias de 30m, 40m, 50m e 70m, desafiando a precisão e habilidade dos arqueiros. Quissamã tem se destacado nos últimos anos em competições estaduais e nacionais, e a presença da professora Paula Figueiredo, também atleta e árbitra, acrescentou ainda mais prestígio ao evento. Paula recentemente atuou como juíza no Campeonato Sul-americano de Tiro com Arco, realizado em Maricá.



"Esta competição é crucial tanto para o circuito Estadual quanto para as etapas Regional do Norte Fluminense e Brasileiro. No ano passado, obtivemos resultados expressivos e estamos otimistas para esta temporada", destacou Paula.



A Escolinha de Tiro com Arco de Quissamã, implementada em 2017, tem sido um celeiro de talentos, abrindo suas portas para qualquer pessoa com mais de 12 anos e interessada em aprender ou aprimorar suas habilidades na modalidade.

