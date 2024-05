Objetivo do encontro é melhor atender aos municípios do Norte Fluminense e alcançar adesão aos projetos Culturais do Governo do Estado. - Foto: Ilustração

Publicado 07/05/2024 14:34 | Atualizado 07/05/2024 14:34

Quissamã - Quissamã será o cenário do "Encontro com o Theatro Municipal do Rio de Janeiro", realizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, com o apoio da Prefeitura local, na quinta-feira (9). O evento acontecerá no Auditório da Prefeitura, a partir das 14h, com entrada franca. Além de representantes de Quissamã, o encontro contará com a presença de membros das cidades vizinhas, Conceição de Macabu e Carapebus.

Com o tema "Diálogo com as Instituições e seus Projetos", o encontro visa atender às necessidades culturais da região Norte Fluminense e fomentar a adesão aos programas culturais do governo estadual. Ailton Correia, secretário de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer de Quissamã, destaca a importância do evento para fortalecer os laços com o Theatro Municipal do Rio de Janeiro e a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, visando estabelecer parcerias sólidas e construtivas.

"A participação ativa de todos os envolvidos na cena cultural de Quissamã e municípios vizinhos é fundamental para este diálogo", ressalta Ailton.

Clara Paulino, presidente do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, enfatiza que o encontro proporcionará um espaço de troca de ideias entre os fazedores e gestores culturais. O objetivo é apresentar os projetos do Theatro Municipal, discutir propostas com os participantes e esclarecer dúvidas, com o intuito de democratizar o acesso ao equipamento público e impulsionar o desenvolvimento cultural do Estado do Rio de Janeiro.

O evento representa uma oportunidade única para fortalecer a cultura na região e estabelecer parcerias colaborativas e eficazes entre instituições culturais e governamentais.