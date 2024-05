A coordenadora do Grupo de Jongo Tambores de Machadinha, Jovana Azevedo, ressalta a alegria de realizar a 10ª edição da Feijoada - Foto: Divulgação

Publicado 08/05/2024 13:19 | Atualizado 08/05/2024 13:20

Quissamã - Luta, resistência e fortalecimento da comunidade quilombola. Assim será comemorada a 10ª Feijoada da Liberdade que acontecerá neste sábado (11), em Machadinha, organizada pelo Grupo de Jongo Tambores de Machadinha com o apoio da Prefeitura de Quissamã. O evento é uma reflexão ao Dia da Abolição da Escravatura, lembrado em 13 de maio, ressaltando os desafios e conquistas sobre a data.



Com o tema central “Titularidade das Terras Quilombolas e Luta Contra o Racismo”, o evento terá uma vasta programação que a coloca como mais do que um simples evento gastronômico. Ao longo de uma década, a Feijoada da Liberdade de Machadinha se tornou um símbolo de resistência, de manifestação cultural que reafirma a importância desta comunidade quilombola na construção da história e da identidade do nosso país, além de engajar diferentes gerações em pautas importantes, na celebração de conquistas e na renovação do compromisso de lutar por igualdade e justiça, escrevendo uma história de resistência, resiliência e defesa das raízes com orgulho e determinação.



A coordenadora do Grupo de Jongo Tambores de Machadinha, Jovana Azevedo, ressalta a alegria de realizar a 10ª edição da Feijoada.



“Comemorar uma década de Feijoada da Liberdade é celebrar muito mais do que apenas um evento culinário. É celebrar a força, a resistência e a cultura de uma comunidade quilombola que se mantém firme em suas tradições há séculos. Desde o seu início, a Feijoada da Liberdade tem sido um ponto de encontro para aqueles que valorizam não apenas uma boa refeição, mas também os valores de luta e resiliência que permeiam a história da comunidade", disse.

Ainda de acordo com ela, a cada ano um novo tema é apresentado. "Este ano, em especial, voltamos nossa atenção para a titulação das terras. Um tema crucial, pois representa não apenas a garantia legal da posse, mas também o reconhecimento da ancestralidade e da ligação profunda que a comunidade quilombola tem com suas terras. A luta pela titulação é uma batalha pela preservação da identidade e da dignidade do nosso povo. Estão todos convidados a estarem conosco não apenas para saborear uma deliciosa feijoada, mas também para participarem de conversas especialmente relevantes”, explicou Jovana.



A programação desta edição iniciará com apresentações da Escola Municipal Felizarda Maria Conceição Azevedo, às 8h, que segue as Diretrizes Curriculares da Educação Escolar Quilombola e se consolida como um importante instrumento no fortalecimento da comunidade. Na sequência haverá Missa Afro, às 10h, e uma roda de conversa com o tema “E a titulação de terras, como anda?”. Na sequência todos poderão se deliciar com a tradicional feijoada, às 12h30. A programação segue à tarde e no período da noite, será encerrada com Fogueira e Roda de Jongo Tambores de Machadinha, às 18h30, seguida de show a partir das 20h.

Confira a programação completa abaixo:

8h: Abertura

8h20: Apresentação da Escola Municipal Felizarda Maria Conceição Azevedo

9h30: Apresentação da Banda de Lata Maria Josefa Souza Pessanha

10h: Missa Afro

11h30: Roda de conversa “E a titulação das terras, como anda?”

12h30: Feijoada

14h: Show de Samba

16h: Contação de Histórias Quilombolas

16h30: Oficina de Jongo

18h: Preparação do Grupo de Jongo Tambores de Machadinha

18h30: Fogueira e Roda de Jongo Tambores de Machadinha

20h: Show de Forró

22h: Encerramento