Apesar do resgate bem-sucedido, o autor do delito, identificado como o pai das crianças, permanece foragido. Caso foi registrado na 13º DP - Foto: Ilustração

Publicado 10/05/2024 12:44

Quissamã - Após um árduo período de duas semanas, a história das crianças sequestradas em Quissamã teve um desfecho emocionante na quinta-feira (8). Com uma operação coordenada entre as delegacias de Quissamã e Armação de Búzios, os menores foram resgatados em segurança, trazendo alívio e comoção para toda a região.

O drama começou quando a mãe das crianças denunciou o sequestro, desencadeando uma mobilização das autoridades locais. Com o apoio fundamental das guardas municipais de Búzios, os policiais conseguiram localizar e resgatar os menores, encerrando o período de angústia para a família.

Apesar do sucesso do resgate, o pai das crianças, responsável pelo sequestro, permanece foragido. As autoridades estão empenhadas em localizá-lo e responsabilizá-lo pelos seus atos perante a justiça. O indivíduo enfrentará uma série de acusações graves, incluindo lesão corporal, furto, subtração de incapaz e cárcere privado, de acordo com a legislação vigente.