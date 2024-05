Prefeita assina convênio e PAV da Receita Federal já atende em Quissamã - Foto: Divulgação

Prefeita assina convênio e PAV da Receita Federal já atende em Quissamã Foto: Divulgação

Publicado 15/05/2024 11:54

Quissamã - Quissamã celebrou terça-feira (14), mais uma conquista importante para sua população com a inauguração do PAV - Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal. A prefeita Fátima Pacheco e o inspetor da Delegacia da Receita Federal em Campos, Marcelo Pimentel, marcaram o início desse novo serviço que promete facilitar a vida das Pessoas Físicas e Jurídicas do município.

“Essa é uma grande conquista para nossa cidade, um passo fundamental para garantir mais agilidade e eficiência no atendimento à população. Nossa gestão está comprometida em oferecer serviços de qualidade que atendam às necessidades dos quissamaenses”, ressaltou a prefeita Fátima Pacheco.

Localizado na Casa do Empreendedor, o PAV funciona de segunda a sexta-feira, oferecendo serviços como inscrição, alteração e regularização de CPF, CNPJ, CAEPF, CAFIR e CNO, além de consultas de pendência fiscal, declarações, pagamentos e processos diversos.

Marcelo Pimentel, inspetor da Receita Federal em Campos, destacou a importância da parceria com o município e a relevância do atendimento virtual. Para ele, essa iniciativa demonstra o compromisso de Quissamã em oferecer serviços de excelência aos cidadãos, sem que precisem se deslocar para outras cidades.

Arnaldo Mattoso, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, enfatizou que essa ação contribui para o aprimoramento da cidadania fiscal, complementando os serviços já disponíveis na cidade.

O PAV da Receita Federal representa um avanço importante nas facilidades oferecidas à população, ampliando as opções de serviços e tornando os processos mais acessíveis e ágeis, conforme destaca José Alves de Alvarenga, coordenador do EGP da Prefeitura de Quissamã.