Publicado 17/05/2024 13:04 | Atualizado 17/05/2024 13:05

Quissamã - Na última quinta-feira (16), a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca de Quissamã firmou um acordo de cooperação técnica com o Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade da UFRJ (NUPEM/UFRJ) e a Fundação COPPETEC. O objetivo é promover ações pela biodiversidade e educação ambiental, focando no desenvolvimento de estudos e na implementação de projetos socioambientais sustentáveis no município.



A prefeita Fátima Pacheco ressaltou a importância dessa parceria, destacando que os estudos realizados pelos pesquisadores da UFRJ irão somar aos esforços locais, trazendo benefícios para a comunidade. As atividades serão coordenadas em um núcleo anexo à sede da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca.

"Não se trata apenas de inaugurar um novo espaço, mas de trazer para Quissamã o prestígio e conhecimento da UFRJ. Com professores renomados, fortaleceremos o trabalho nas escolas, capacitaremos pescadores e produtores rurais, e desenvolveremos projetos maiores para obter recursos federais e ampliar nossas ações," afirmou.



Cíntia Monteiro, diretora do NUPEM, celebrou o acordo e destacou o papel fundamental da pesquisa na promoção da sustentabilidade e na educação da comunidade. "O NUPEM está na região há mais de 30 anos e é um orgulho ver essa expansão. Esta parceria é crucial para mostrar a capacidade de pesquisa da UFRJ e seu papel na sustentabilidade e educação," disse Cíntia.



O vice-prefeito Marcelo Batista e o secretário Luiz Carlos Fonseca enfatizaram a importância da colaboração. "O município ganha muito com essa parceria. Já temos projetos e atividades escolares sobre consciência ambiental, mas essa parceria nos trará muitas outras possibilidades," afirmou Marcelo. Luiz Carlos complementou, "Iniciamos as discussões desse projeto enquanto Marcelo era secretário, e hoje consolidamos um acordo fundamental para nossas unidades de conservação municipais e para as questões ambientais do município".



O projeto seguirá um Plano de Trabalho pré-estabelecido, integrando pesquisa científica com as necessidades ambientais de Quissamã, trazendo avanços significativos para a sustentabilidade e a qualidade de vida da população local.