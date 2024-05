Quissamã é o único polo de experimento de citricultura da Embrapa no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Quissamã é o único polo de experimento de citricultura da Embrapa no Rio de Janeiro Foto: Divulgação

Publicado 17/05/2024 13:14

Quissamã - Quissamã se destaca na pesquisa agrícola com um experimento inovador de citricultura, fruto de uma colaboração estratégica com a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). Este projeto, exclusivo no Rio de Janeiro, visa transformar a produção de frutas cítricas, oferecendo mudas de alta qualidade para produtores da agricultura familiar. Além de Quissamã, o estudo possui polos na Bahia e no Espírito Santo.

O experimento já está em andamento no Horto Municipal, onde se avaliam características como espaçamento e porta-enxerto. Luiz Carlos Fonseca, secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, enfatiza a importância desta iniciativa, destacando que parte das mudas em experimento é fornecida pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

"O convênio visa desenvolver espécies aclimatadas e adequadas para nossos produtores, oferecendo mudas de qualidade. Estamos comprometidos em promover uma agricultura sustentável e próspera em nossa região. O Horto Municipal é um centro de tecnologia que avalia as melhores técnicas de plantio, e essa parceria com a Embrapa é fundamental," afirmou Fonseca, que participou do evento Dia de Campo de Citricultura em Cachoeiro do Itapemirim (ES) na última sexta-feira (10).

Arnoldo Reilly, assessor de Agricultura, compartilha o otimismo com os resultados iniciais do experimento. "Estamos entusiasmados com os primeiros resultados e ansiosos para expandir nossos estudos. Além da laranja pêra, estamos explorando outras culturas, como manga, acerola, abacaxi e mandioca, para diversificar a produção da agricultura familiar em Quissamã," destacou Reilly.

Em junho, a região iniciará o plantio de mamão, maracujá, limão taiti, abacate e abacaxi imperial (sem espinhos). "Este compromisso com a inovação e o desenvolvimento agrícola, através da parceria com a Embrapa, vai impulsionar a produção de frutas cítricas e servir como modelo para outras regiões," frisou Marcelo Batista, vice-prefeito.

A colaboração entre Quissamã e a Embrapa promete não apenas transformar a citricultura local, mas também fortalecer a agricultura familiar, promovendo um futuro mais sustentável e próspero para todos os envolvidos.