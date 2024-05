Vôlei feminino de Quissamã vence em Campos amistoso de Torneio Regional - Foto: Divulgação

Publicado 20/05/2024 14:08 | Atualizado 20/05/2024 14:08

Quissamã - O time de vôlei feminino de Quissamã destacou-se em uma partida amistosa contra o Mavericks no sábado (18). O confronto, realizado no ginásio da Academia Nova Estação, em Campos, foi marcado pela habilidade e determinação das jogadoras de Quissamã, que venceram por 3 sets a 1. Os placares foram 25×22, 25×19, 22×25 e 25×16.

Este amistoso foi uma etapa importante na preparação da equipe para o torneio regional que ocorrerá nos dias 15 e 16 de junho, em Quissamã. A competição contará com a participação de times masculinos no primeiro dia e femininos no segundo.

"Tivemos um desempenho sólido hoje, mas ainda há espaço para ajustes. Este amistoso foi uma excelente oportunidade para avaliar nosso desempenho e nos prepararmos para o torneio no próximo mês", destacou o técnico Luis Felipe Almeida.

A atuação destacada no amistoso reflete o compromisso e o esforço das jogadoras, que continuam a se preparar intensamente para os desafios futuros. Com o apoio contínuo da comunidade e de iniciativas locais, o time de Quissamã está determinado a alcançar novos êxitos no cenário regional.