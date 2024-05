A Casa de Artes é parte do Complexo Cultural Fazenda Machadinha e destaca-se pela sua culinária - Foto: Divulgação

A Casa de Artes é parte do Complexo Cultural Fazenda Machadinha e destaca-se pela sua culináriaFoto: Divulgação

Publicado 21/05/2024 13:41

Quissamã - Representantes do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC) estiveram em Quissamã nesta segunda-feira (20) para realizar uma inspeção no andamento do restauro da Casa de Artes, situada em Machadinha. A visita teve como foco avaliar a manutenção da cozinha do espaço cultural.

O processo de restauração da Casa de Artes segue as diretrizes estabelecidas pelo INEPAC, contemplando tanto a recuperação interna quanto externa do edifício. No momento, o instituto permite o uso parcial do local, com restrições quanto ao uso de gás de cozinha. Após a aprovação desta fase, está prevista a liberação integral do prédio. Os representantes do INEPAC foram recebidos pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Arnaldo Mattoso.

“Esta visita do INEPAC tem o objetivo de verificar se todas as exigências estão sendo cumpridas, inspecionar o progresso da obra e viabilizar a liberação completa do prédio para seu uso regular. Segundo os técnicos, tudo está dentro das normas estabelecidas. Agora eles irão elaborar um relatório com a documentação coletada, que será encaminhado ao Rio, onde será emitido um ofício autorizando a liberação do espaço”, explicou Arnaldo.

A Casa de Artes é uma parte essencial do Complexo Cultural Fazenda Machadinha, conhecida especialmente por sua culinária. Em 2010, o local foi agraciado com o Prêmio Cultura do Estado do Rio de Janeiro na categoria Gastronomia, em reconhecimento à influência da cultura africana na culinária local. Este legado é preservado pelo projeto Raízes do Sabor, que resgata e apresenta receitas tradicionais transmitidas de geração em geração desde os tempos da escravidão.