Em Quissamã, os alunos do 4º ano ainda poderão participar do concurso de desenho a mão livre - Foto: Divulgação

Quissamã - A Escola Municipal Ignácio Hugo de Souza, situada próxima ao Parque Estadual da Restinga de Jurubatiba, no bairro da Penha, foi contemplada nesta segunda-feira (20) com o kit educativo do Programa de Educação Ambiental Campo Limpo. Esse programa é resultado de uma parceria entre as secretarias de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca e de Educação, em conjunto com a Associação de Revendedores de Insumos do Norte Fluminense (ASSINF).



O kit, composto por uma cartilha e jogos, será utilizado em 10 escolas, sendo 8 da rede municipal e duas particulares, com alunos do 4º e 5º ano. Ana Paula Costa, assessora de Meio Ambiente, destaca a proposta do programa, focada na conscientização sobre a gestão de resíduos sólidos e na adoção de práticas sustentáveis.



“A adesão de 100% das escolas de Ensino Fundamental I é motivo de satisfação. Os alunos aprenderão práticas sustentáveis para aplicar no dia a dia, contribuindo assim para um meio ambiente mais saudável”, enfatizou Ana Paula Costa.

Escolas recebem kit para fortalecimento da educação ambiental Foto: Divulgação



Joelma Passos, coordenadora de Gestão Pedagógica da SEMED, ressalta a importância da temática da sustentabilidade, alinhada com a BNCC, e destaca que o programa complementa o tema do ano letivo da rede municipal de Quissamã.

Mara Massena, diretora pedagógica da Escola Municipal Ignácio Hugo, enfatiza que o material fortalecerá o trabalho já desenvolvido na escola, especialmente pela sua localização próxima ao Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba.



“Esse kit enriquecerá o aprendizado dos nossos alunos, somando-se ao nosso compromisso com a preservação ambiental”, afirmou Mara Massena.



Em Quissamã, os alunos do 4º e 5º anos terão a oportunidade de participar de concursos de desenho e redação, respectivamente. O Programa de Educação Ambiental Campo Limpo, criado em 2010, já conta com a adesão de mais de 2.600 escolas em todo o Brasil.