Em uma ação estratégica, os policiais conseguiram abordar o suspeito, identificado como Q1Foto: Divulgação

Publicado 22/05/2024 15:52

Quissamã - Em uma operação realizada na terça-feira (21), a Polícia Militar de Quissamã efetuou a apreensão de um menor envolvido com o tráfico de drogas no bairro Matias. A ação, conduzida pelo 6º CPA - 32º Batalhão de Polícia Militar, teve início após informações sobre a atividade ilícita na Praça do Matias.

A equipe do Patamo 5ª Companhia recebeu a denúncia de que um indivíduo, conhecido pelo vulgo "Cabelinho" e já monitorado pela polícia, estava praticando tráfico de drogas na região. Em uma ação estratégica, os policiais conseguiram abordar o suspeito, identificado como Q1. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, em uma casa abandonada próxima ao local da abordagem, os policiais encontraram uma sacola plástica contendo substâncias que aparentavam ser cocaína.

O menor, ao ser questionado, confessou que o material encontrado fazia parte do tráfico de drogas local, pertencente à facção ADA, e que ele estava de plantão durante o dia. A carga de cocaína encontrada era destinada à venda na região.

Seguindo informações da denúncia, a equipe policial se dirigiu a outro endereço, onde foi encontrado mais um sacolé de cocaína. O menor confirmou que a droga também era de sua propriedade.

A operação é parte dos esforços contínuos da Polícia Militar para combater o tráfico de drogas e aumentar a segurança pública em Quissamã. As ações seguirão de forma intensiva para coibir o crime e proporcionar tranquilidade aos moradores.

"Estamos empenhados em acabar com o tráfico de drogas em nossa cidade e garantir a segurança da população. A colaboração da comunidade é fundamental para o sucesso de nossas operações," destacou um dos policiais envolvidos na operação.