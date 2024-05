Quissamã recebe instalação de placa indicativa do Geoparque Costões e Lagunas da Região da Costa do Sol - Foto: Divulgação

Quissamã recebe instalação de placa indicativa do Geoparque Costões e Lagunas da Região da Costa do SolFoto: Divulgação

Publicado 22/05/2024 13:04

Quissamã - O Projeto Geoparque Costões e Lagunas da Região da Costa do Sol deu mais um passo importante rumo à inclusão na rede mundial de Geoparques da UNESCO. Nesta terça-feira (21), Quissamã recebeu a instalação de uma placa de identificação visual, situada na RJ-196, nas proximidades do trevo de Carapebus.

A instalação foi acompanhada pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Arnaldo Mattoso, pela assessora especial de Turismo, Danielle Feyo, e pelo superintendente do DER-RJ, Luciano Müller.

Segundo Arnaldo Mattoso, a instalação dessas placas de identificação nos municípios participantes é uma das exigências do cronograma para a obtenção do selo da UNESCO. O projeto enfatiza os pilares de Visibilidade, Trabalho em Rede, Valorização e Preservação dos Patrimônios Geológicos e Culturais, além de Gestão.

"Quissamã está entre os municípios integrantes do Comitê de Gestão que busca a inclusão na rede mundial do Projeto Geoparque Costões e Lagunas. Com a conclusão do item Visibilidade e Identidade Visual, já temos programada para julho uma visita de avaliação por uma comitiva da UNESCO, com cronograma a ser definido", explicou Mattoso.

A conclusão das instalações das placas de sinalização está prevista para os 16 municípios que compõem o litoral Norte e Leste do Estado do Rio. Essa iniciativa é fruto de uma parceria entre o Comitê de Gestão e o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ), com investimento do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf).

Danielle Feyo, assessora especial de Turismo, destacou que diversas ações serão desenvolvidas em Quissamã para envolver a população no processo de obtenção da chancela da UNESCO. "O Conselho Municipal de Turismo tem pautado o trabalho junto à comunidade para que os aspectos sociais, econômicos e ecológicos sejam avaliados e conhecidos pelos munícipes, com a formação do Geoparque", ressaltou Feyo, lembrando que a próxima reunião do Conselho está agendada para o dia 28 de maio.

Recentemente, o Geoparque Costões e Lagunas avançou em sua classificação na busca pelo certificado de inclusão na rede de Geoparques Mundiais da UNESCO, sendo agora denominado Geoparque Aspirante.

O Geoparque Costões e Lagunas abrange os municípios de Quissamã, Campos dos Goytacazes, Araruama, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Carapebus, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Macaé, Maricá, Rio das Ostras, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, São Pedro da Aldeia e Saquarema.