Seminário conscientiza sobre a prevenção de acidentes de trânsito em Quissamã - Foto: Divulgação

Seminário conscientiza sobre a prevenção de acidentes de trânsito em QuissamãFoto: Divulgação

Publicado 22/05/2024 13:10

Quissamã - Quissamã sediou o 1º Seminário pela Conscientização e Prevenção aos Acidentes de Trânsito. O evento, realizado no auditório da Prefeitura, faz parte das ações da Campanha Maio Amarelo - A Paz no Trânsito Começa Por Você, e reuniu especialistas em trânsito e profissionais da saúde que lidam com acidentes diariamente.

O secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Victor Arquejada, ressaltou que o objetivo do seminário é mobilizar a sociedade para um trânsito mais seguro, enfatizando a importância de seguir as normas de trânsito e conscientizar a população sobre a prevenção de acidentes. "Hoje é um encontro para discutir questões de trânsito e mobilidade. A fiscalização nas ruas é diária, mas a responsabilidade é de todos, do motorista ao pedestre", destacou.

Durante o evento, diversas palestras foram realizadas para abordar estratégias de segurança viária. Ângela Mamede, instrutora de trânsito, apresentou os trabalhos da Secretaria de Mobilidade Urbana e as estatísticas do Departamento de Trânsito (DEMUTRAN). Ralph Salvador, coordenador de Educação para o Trânsito, falou sobre "Estatísticas de Sinistros de Trânsito em Macaé-RJ". Amanda Monteiro, coordenadora de Ações Programáticas, e Cida Barcelos, gerente do Programa Saúde na Escola, discutiram dados compilados sobre o trânsito em Quissamã e seu impacto na saúde.

A secretária de Saúde, Milena Viana, enfatizou o impacto dos acidentes de trânsito na saúde pública. "Para alguns, é apenas um acidente, mas as vítimas frequentemente necessitam de atendimento hospitalar, cirurgias e, em alguns casos, não sobrevivem. A prevenção de acidentes pode reduzir os custos na saúde e permitir a destinação de recursos para outras ações e programas", explicou.

O evento também contou com uma atividade educativa para os alunos da Escola Municipal Tânia Regina de Paula. Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) orientaram os jovens sobre leis de trânsito, uso de semáforos, placas de sinalização e faixas de pedestres.

Estiveram presentes no seminário o chefe de Gabinete, Luciano Lourenço; a subsecretária de Saúde, Andréa Oliveira; e o secretário de Mobilidade Urbana, Carlos Augusto de Souza, entre outros.