Prefeita Fátima Pacheco participa de evento sobre "Mulheres no Poder" com a primeira-dama Janja e ministras em Brasília - Foto: Gil Ferreira

Prefeita Fátima Pacheco participa de evento sobre "Mulheres no Poder" com a primeira-dama Janja e ministras em BrasíliaFoto: Gil Ferreira

Publicado 23/05/2024 14:23

Quissamã - A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, marcou presença em um evento significativo sobre "Mulheres no Poder", realizado em Brasília nesta quarta-feira (22). Acompanhada pela primeira-dama Janja da Silva e diversas ministras, a solenidade fez parte da semana da Marcha dos Prefeitos e focou nos desafios e na ampliação da representação feminina em cargos de liderança.

Entre as personalidades presentes estavam as ministras Margareth Menezes (Cultura), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), Nísia Trindade (Saúde), Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Anielle Franco (Igualdade Racial), Esther Dweck (Gestão e Inovação) e Maria Helena Guarezi (em exercício no Ministério das Mulheres). Também participaram Alexandre Padilha, ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), e André Ceciliano, secretário especial de Assuntos Federativos.

"É fundamental que as mulheres possam sonhar e trabalhar em qualquer profissão, ocupando todos os espaços de poder. Precisamos de condições iguais, especialmente durante as eleições. Agradeço à primeira-dama e às ministras pelo convite para discutir um tema tão relevante para nosso cotidiano", afirmou a prefeita Fátima Pacheco.

Durante o evento, Janja ressaltou as barreiras que as mulheres enfrentam para alcançar posições de liderança. Ela destacou que, dos 5.570 municípios brasileiros, apenas 673 são governados por mulheres, sendo a maioria em localidades com menos de 20 mil habitantes.

"Precisamos refletir seriamente sobre isso! A maioria das prefeituras lideradas por mulheres está em pequenos municípios. Temos apenas uma prefeita em uma capital, em Tocantins. É um grande desafio, pois a participação política feminina nos espaços de poder ainda é uma luta diária", declarou a primeira-dama.

O evento foi um passo importante para discutir e buscar soluções para a desigualdade de gênero na política, promovendo a inclusão e a ampliação do papel das mulheres em posições de liderança no Brasil.