O suspeito e os materiais apreendidos foram levados à 130ª Delegacia de Polícia para registro da ocorrência - Foto: Divulgação

Publicado 27/05/2024 09:15

Quissamã - Em uma operação a Polícia Militar de Quissamã prendeu um dos criminosos mais procurados da região, conhecido como "Marcelinho Mau". A ação ocorreu no bairro Santa Catarina e foi conduzida pela equipe do PATAMO e do Setor Lima da 5ª Companhia do 6º CPA - 32º Batalhão de Polícia Militar.

A operação teve início após a Polícia Militar receber informações sobre a localização de "Marcelinho Mau", integrante da facção criminosa ADA, que já tinha um mandado de prisão em aberto. As guarnições foram mobilizadas para a Rua Alevino Pereira, nº 500, onde o suspeito estava escondido.

Ao chegar ao local, os policiais foram recebidos pela avó do suspeito, que autorizou a entrada dos agentes. Durante a busca na residência, "Marcelinho Mau" foi encontrado escondido debaixo da cama. Os policiais efetuaram a prisão do suspeito, que foi algemado devido ao risco de fuga.

Durante a revista ao quarto, acompanhada pelo pai do suspeito, foram apreendidos os seguintes materiais:

1 revólver calibre 38; 7 munições calibre 38; 57 buchas de maconha; 1 mariola de maconha; 2 carregadores de rádio Baofeng; 1 cordão e 01 pulseira, aparentemente de ouro; 1 celular Samsung e R$ 42 em espécie, além de dois potes de moedas pela metade.

O suspeito e os materiais apreendidos foram levados à 130ª Delegacia de Polícia para registro da ocorrência, e posteriormente, encaminhados à 128ª DP em Rio das Ostras para as providências legais.