Suspeito foi levado primeiramente à 130ª Delegacia de Polícia e posteriormente à 128ª DP - Foto: Divulgação

Publicado 25/05/2024 10:43

Quissamã - Na tarde desta sexta-feira (24), policiais militares do 6º CPA - 32º Batalhão de Polícia Militar – 5ª CIA, realizaram a prisão de um foragido da justiça conhecido como "Léo Pica-pau" no bairro Santa Catarina, em Quissamã.



A operação teve início após uma denúncia anônima recebida pelo 1º Sargento Neto, informando que o suspeito, gerente do tráfico de drogas na área e com mandado de prisão ativo, estaria em um bar local.

Ao chegarem, os policiais localizaram e abordaram "Léo Pica-pau".

Durante a revista pessoal, não foram encontrados itens ilícitos, mas a verificação confirmou a existência de um mandado de prisão contra ele pelo crime de tráfico de drogas.



O suspeito foi levado primeiramente à 130ª Delegacia de Polícia e posteriormente à 128ª DP, onde foram tomadas as medidas cabíveis para sua detenção.