Quissamã simplifica acesso a medicamentos: listagem agora é onlineFoto: Divulgação

Publicado 29/05/2024 11:54

Quissamã - Em Quissamã, a verificação de medicamentos disponíveis nas Unidades de Saúde da Família ficou mais simples. A Secretaria Municipal de Saúde lançou um serviço online que permite aos cidadãos consultar a lista de medicamentos disponíveis para retirada. Este serviço cumpre a Lei Federal 14.654 de 2023 e pode ser acessado através do site oficial do município ou pelo link Consulta de Medicamentos:(https://vcmobile.com.br/vsaudequissamatransparencia/#/).



Entre janeiro e abril deste ano, aproximadamente 23 mil receitas médicas foram atendidas pela rede de saúde de Quissamã. A implementação deste serviço não só atende às exigências legais, mas também fortalece a transparência e a qualidade dos serviços de saúde prestados à população.

Dilcineia Pereira, uma usuária do sistema, destacou a eficiência do novo serviço, afirmando que conseguiu obter todos os medicamentos de que necessita. “Tenho acesso a todos os meus remédios, incluindo insulina, remédios para pressão alta, varizes, colesterol e triglicerídeos. Se tivesse que comprar esses medicamentos, seria muito difícil,” comentou Dilcineia.A secretária de Saúde, Milena Viana, explicou que os estoques das farmácias municipais serão atualizados a cada 15 dias. "Poucos municípios conseguem oferecer essa listagem de forma online. Quissamã, ao fazer isso, demonstra uma gestão transparente e eficiente, com profissionais qualificados. Os usuários podem verificar a disponibilidade dos medicamentos assim que recebem a receita médica," explicou Milena.