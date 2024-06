Com mais de uma hora de atraso, a Macaense enviou um ônibus de outra empresa para suprir a falta - Foto: Campos 24horas

Com mais de uma hora de atraso, a Macaense enviou um ônibus de outra empresa para suprir a faltaFoto: Campos 24horas

Publicado 04/06/2024 11:00 | Atualizado 04/06/2024 11:01

Quissamã - Nesta terça-feira (4), os usuários da linha de ônibus operada pela empresa Macaense, que conecta Campos a Quissamã, tiveram mais um dia de contratempos devido a atrasos prolongados. Desde as primeiras horas da manhã, passageiros foram obrigados a esperar por mais de uma hora na Rodoviária Roberto Silveira de Campos, gerando insatisfação entre aqueles que dependem do transporte para chegar ao trabalho em Quissamã.

A falta de pontualidade da empresa tem sido um problema recorrente, afetando a rotina dos passageiros e causando transtornos significativos. Muitos relatam que essa situação já se tornou uma rotina, prejudicando sua pontualidade no trabalho e gerando desconforto. Além disso, a ausência de um guichê da empresa na rodoviária agrava a situação, deixando os passageiros sem qualquer informação sobre a situação até que um ônibus de outra empresa tenha sido enviado para resolver a questão.

A equipe de reportagem do Jornal 'O DIA - Projeto Cidades' está tentando entrar em contato com a empresa de ônibus e com a assessoria de imprensa da rodoviária para obter mais informações sobre o ocorrido. A matéria será atualizada conforme novos detalhes forem fornecidos.