Quissamã inicia vacinação contra a poliomielite Foto: Ilustração

Publicado 03/06/2024 13:21

Quissamã - A vacinação contra a poliomielite começou nesta segunda-feira (3) em Quissamã, com o objetivo de reduzir o número de crianças não vacinadas e prevenir a reintrodução do poliovírus no Brasil. As doses estão disponíveis no Centro de Saúde e nas Unidades de Saúde da Família (USFs), com atendimento das 8h às 16h.

De acordo com o cronograma do Ministério da Saúde, todas as crianças menores de 5 anos têm acesso à vacina. Crianças com menos de 1 ano devem atualizar a caderneta de vacinação, enquanto aquelas entre 1 e 4 anos devem receber uma dose da vacina. A meta é vacinar 95% do público-alvo.

Natália Vilaça, coordenadora do Programa de Imunização, ressaltou a importância de atualizar o cartão vacinal nas unidades de saúde.

"A vacinação é a única forma de prevenção de certas doenças. Para a poliomielite, todas as crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas conforme o esquema de vacinação de rotina e na campanha nacional anual. O esquema vacinal contra a poliomielite inclui três doses da vacina injetável, aos 2, 4 e 6 meses, e mais duas doses de reforço com a vacina oral bivalente, a gotinha", explicou.

A poliomielite, também conhecida como pólio ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda causada pelo poliovírus, que vive no intestino. Ela pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou com secreções orais de pessoas infectadas, podendo causar ou não paralisia. Nos casos graves, que resultam em paralisia muscular, os membros inferiores são geralmente os mais afetados.

A campanha de vacinação busca garantir que a população infantil de Quissamã esteja protegida contra essa doença grave e altamente contagiosa, reforçando a importância da imunização para a saúde pública.