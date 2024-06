No dia do aniversário da cidade, a programação começa cedo com hasteamento da bandeira - Foto: Ilustração

Publicado 07/06/2024 15:40

Quissamã - A cidade de Quissamã, conhecida como a mais sustentável do Estado do Rio de Janeiro, está prestes a completar 35 anos de emancipação político-administrativa no próximo dia 12 de junho. Para celebrar a data, uma extensa programação de eventos ocorrerá entre 10 de junho e 25 de julho, incluindo inaugurações, exposições, competições esportivas e shows de Solange Almeida e Trio Forrózão.

No dia do aniversário, as festividades começam cedo com o hasteamento da bandeira, uma missa e um desfile cívico. A noite se encerra com apresentações musicais de Pedro Maia e Os Mulekes, prometendo muita animação para os moradores e visitantes.

"Comemorar os 35 anos da nossa Quissamã é um momento de gratidão para todo quissamaense. Todos estão convidados para esta festa especial. Esperamos que seja um período vibrante, onde celebraremos o presente e o futuro que estamos construindo juntos", declarou a prefeita Fátima Pacheco.

Na área da infraestrutura, várias obras serão entregues, desde a segunda fase da urbanização do bairro de Caxias até novas instalações no posto de saúde da Penha. Destacam-se também a reforma e ampliação das escolas Tânia Regina Paula, em Piteiras, e Délfica de Carvalho Wagner, em Barra do Furado. O novo Cras de Caxias ganhará uma sede própria e mais ampla.

O Museu Casa Quissamã vai receber uma exposição sobre Nilo Peçanha e lançar um projeto voltado para as crianças. O Centro Cultural Sobradinho também estará em festa, comemorando seu próprio aniversário. O Arraiá da Educação promete agitar a cidade com os shows de Solange Almeida e Trio Forrózão.