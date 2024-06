Mais de 120 jovens iniciam jornada no programa municipal de aprendizagem profissional de Quissamã - Foto: Divulgação

Publicado 10/06/2024 16:25 | Atualizado 10/06/2024 16:26

Quissamã - A partir desta segunda-feira (10), 125 jovens de Quissamã, incluindo Maria Eduarda, Iago e Luanna, iniciarão suas jornadas no Programa Juventude Ativa, atuando em repartições públicas e esperando transformações significativas em suas vidas pessoais e profissionais. Na manhã do primeiro dia, os jovens foram recebidos no auditório municipal com palavras de boas-vindas.



Desde sua implementação em 2021, o Juventude Ativa já beneficiou cerca de 300 jovens, proporcionando não apenas o primeiro emprego com carteira assinada e bolsa-auxílio de um salário mínimo por mês, mas também oportunidades de crescimento profissional e pessoal. Em discurso, os líderes municipais destacaram a importância do programa para o desenvolvimento dos jovens e para a comunidade.



Maria Eduarda Ferreira, de 19 anos, será uma das novas integrantes do setor de contabilidade. "Estou feliz por essa oportunidade no meu primeiro emprego. Vou ajudar em casa e também investir na minha formação profissional. Este é um passo importante para meu futuro na área de administração", declarou Maria.

Regiane Ferreira, mãe de Maria Eduarda, expressou seu orgulho: "É uma emoção grande ver minha filha conseguir seu primeiro emprego com carteira assinada. Isso é um passo importante para o futuro dela e já traz uma renda para nossa casa".

O Juventude Ativa visa proporcionar experiências de aprendizagem profissional, cultural e educacional, auxiliando na inserção dos jovens no mercado de trabalho e contribuindo para sua formação. O programa incentiva a participação coletiva nos espaços sociais e no ambiente de trabalho, fortalecendo as ações da comunidade.



A cerimônia de boas-vindas contou com a presença de diversas autoridades locais, incluindo o chefe de gabinete Luciano Lourenço, a subsecretária de Assistência Social Valquíria Barcelos, o coordenador do Juventude Ativa Necy Gomes, e vereadores municipais.





