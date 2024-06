Etapa Estadual de Tiro com Arco Indoor foi atração esportiva do domingo em Quissamã - Foto: Divulgação

Publicado 10/06/2024 11:29

Quissamã - No último domingo (9), Quissamã foi palco da 3ª etapa do Campeonato Estadual de Tiro com Arco Indoor, sediando uma competição acirrada que contou com a participação de atletas locais e também de Macaé. Realizado no Ginásio Poliesportivo Walth Mille Pessanha, o evento atraiu competidores de ambos os sexos, divididos em categorias que vão desde sub 15 até adulto.

O Tiro com Arco Indoor é uma modalidade que desafia os competidores a acertarem alvos localizados a uma distância de 18 metros, exigindo concentração e precisão. Além de proporcionar uma oportunidade para os talentos locais brilharem, a competição também funciona como uma etapa classificatória para o Ranking Brasileiro de Tiro com Arco.

Enquanto os arqueiros de Quissamã mostram seu potencial, a equipe já se prepara para o próximo desafio: o Campeonato Brasileiro, que está agendado para acontecer de 24 a 28 de julho em Maricá-RJ. Paula Figueiredo, técnica da equipe quisamaense e instrutora da modalidade na escolinha promovida pela Secretaria de Esporte e Juventude, ressalta a importância de eventos como esse para o crescimento da cidade.

"Os competidores de Quissamã estão se destacando cada vez mais e aproveitando os eventos para aprender e se aprimorar", afirmou Paula. A escolinha de Tiro com Arco de Quissamã, estabelecida em 2017, é aberta a todas as pessoas com mais de 12 anos, independentemente do nível de habilidade, proporcionando um espaço para descobertas e desenvolvimento para todos os interessados.