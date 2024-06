Quissamã comemora 35 anos com grande festa - Foto: Divulgação

Publicado 13/06/2024 10:01

Quissamã - Quissamã celebrou seu 35º aniversário de emancipação político-administrativa com uma festa que reuniu milhares de pessoas no centro da cidade na quarta-feira, 12 de junho. O evento foi marcado por uma série de atrações que animaram o público ao longo do dia.



As festividades começaram com o tradicional hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro e de Quissamã, em uma cerimônia que contou com a presença de servidores e autoridades locais.



"O crescimento de Quissamã sempre foi um compromisso constante. Cada projeto concluído e cada conquista alcançada refletem não apenas o desenvolvimento da cidade, mas também a melhoria da qualidade de vida dos quissamaenses. Estamos determinados a continuar impulsionando esse progresso", destacou a líder municipal, Fátima Pacheco.

Em seguida, a população se reuniu na Igreja Matriz Nossa Senhora do Desterro para uma missa de Ação de Graças celebrada pelo padre Romevaldo. Durante a homilia, ele enfatizou a importância de ter fé em Deus para guiar as ações corretas. O padre também sugeriu que, no próximo ano, fosse realizado um culto ecumênico para celebrar o aniversário de Quissamã, promovendo a união de todas as doutrinas religiosas.



À tarde, a Avenida Barão de Vila Franca se transformou no palco do Desfile Cívico, que contou com a participação da Guarda Civil Municipal, beneficiários de programas sociais, estudantes das escolas municipais e do Instituto Federal Fluminense. O desfile destacou o compromisso com a educação, a segurança e o bem-estar da comunidade.



"Trabalhar junto à população para promover o desenvolvimento de Quissamã sempre foi uma honra. Superamos desafios e implementamos soluções inovadoras para construir um futuro promissor para todos", ressaltou o vice-líder local, Marcelo Batista.



As comemorações continuaram à noite, com apresentações musicais na Praça Brigadeiro José Caetano. O cantor Pedro Maia iniciou os shows, seguido pelo grupo Os Mulekes, que encerrou a festa com muita animação.





