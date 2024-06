O destaque vai para o projeto "Parada Pedagógica" lançado em 2022 pela secretaria municipal de Educação - Foto: Divulgação

Publicado 17/06/2024 15:27

Quissamã - Quissamã foi selecionada entre os 20 municípios brasileiros na pesquisa "Políticas e estratégias de recomposição da aprendizagem escolar: mapeamento de boas práticas", conduzida pela Fundação Carlos Chagas (FCC) a pedido da UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O estudo, que inicialmente avaliou 100 municípios em todo o país, destacou estratégias exemplares de recuperação da aprendizagem. No estado do Rio de Janeiro, apenas Quissamã e a capital foram incluídos no levantamento.

“Este reconhecimento sublinha a eficácia das ações que, desde 2022, estamos implementando com os alunos da nossa rede municipal, em resposta aos desafios educacionais pós-pandemia. É uma honra sermos selecionados pela Fundação Carlos Chagas para um estudo da UNESCO, uma organização de renome mundial”, afirmou a secretária Helena Lima, que participou de uma entrevista online com os técnicos da FCC nesta segunda-feira (17) para detalhar as ações implementadas.

O destaque vai para o projeto "Parada Pedagógica", lançado em 2022 pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e gerido pela Coordenação de Gestão Pedagógica (Cogep). O projeto visa mitigar as perdas de aprendizagem causadas pela pandemia, atendendo mais de 3 mil alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas 16 unidades de ensino do município.

Na Educação Infantil, por exemplo, o foco é fortalecer habilidades como o reconhecimento do alfabeto e a consciência fonológica, integrando essas atividades na rotina escolar diária, especialmente nas primeiras horas do dia letivo.

“O projeto 'Parada Pedagógica' foi concebido para oferecer uma abordagem proativa e direta à recuperação da aprendizagem, especialmente no processo de alfabetização. Sabemos que cada dia é crucial nesse processo educacional, e estamos comprometidos em garantir que nossos alunos tenham as melhores oportunidades para desenvolver todo o seu potencial", concluiu Helena Lima.

A iniciativa de Quissamã será compartilhada, através da Fundação Carlos Chagas, com outros municípios brasileiros, promovendo o intercâmbio de boas práticas e fortalecendo o cenário da educação pública no Brasil.