Partida será no Ginásio Poliesportivo Walth Mille PessanhaFoto: Ilustração

Publicado 14/06/2024 09:40 | Atualizado 14/06/2024 09:43

Quissamã - As comemorações pelos 35 anos de Emancipação Político-Administrativa de Quissamã, que se celebraram em 12 de junho, continuam neste fim de semana com a realização da Copa Liv de Vôlei. O torneio acontece no sábado (15) e domingo (16), a partir das 8h30, no Ginásio Poliesportivo Walth Mille Pessanha, com entrada gratuita. A competição é organizada pela Liga do Interior de Voleibol (LIV) e conta com o apoio da Prefeitura de Quissamã, através da Secretaria de Esporte e Juventude.

"Convidamos a torcida de Quissamã para seguir comemorando os 35 anos da cidade neste fim de semana, acompanhando as emocionantes disputas da Copa Liv. Nossa cidade tem uma forte tradição no vôlei, com títulos estaduais, e vamos receber equipes de destaque da região. Sem dúvida, será um fim de semana de grandes jogos", destacou a secretária de Esporte e Juventude, Isis das Chagas.

Além dos times de Quissamã, a competição reunirá equipes de diversas cidades, incluindo Rio das Ostras, Campos e Macaé, na categoria adulto. As disputas masculinas acontecerão no sábado, com o Grupo A composto por Quissamã, UVI e SV7. O Grupo B incluirá Campos dos Goytacazes, Cavaleiros e Royal.

No domingo, será a vez das equipes femininas entrarem em quadra. O Grupo I contará com Quissamã, Friset e Mavericks, enquanto o Grupo II reunirá V4, Campos dos Goytacazes e BSJ.

Tabela dos jogos

Grupo 1

8h30 Quissamã x SV7

9h40 Campos x Royal

10h50 Quissamã x UVI

12h Campos x Cavaleiros

13h SV7 x UVI

14h20 Royal x Cavaleiros

Grupo 2

8h30 Quissamã X Mavericks

9h40 V4 x BSJ

10h50 Quissamã x Friset

12h V4 X Campos

13h Mavericks x Friset

14h20 BSJ x Campos