Seleção de Vôlei Feminina de Quissamã conquista a Copa Quissamã de Vôlei - Foto: Divulgação

Seleção de Vôlei Feminina de Quissamã conquista a Copa Quissamã de VôleiFoto: Divulgação

Publicado 17/06/2024 10:19

Quissamã - A equipe feminina de vôlei de Quissamã conquistou a Copa Quissamã de Vôlei, evento promovido pela Liga do Interior de Voleibol do Rio de Janeiro (LIV-RJ). A competição, realizada neste final de semana, celebrou os 35 anos de emancipação político-administrativa de Quissamã e também incluiu uma etapa masculina no sábado, dia 15.



Na final, o time de Quissamã demonstrou sua superioridade ao derrotar o Mavericks por 2 sets a 0, assegurando o título de maneira invicta.



A secretária de Esporte e Juventude, Isis Chagas, expressou sua satisfação em promover o torneio. "Concluímos a Copa Quissamã de Vôlei - 35 anos nas categorias masculina e feminina. É uma grande alegria ver nossas atletas terminando como campeãs nesta etapa tão significativa. Agradeço aos profissionais envolvidos, às equipes participantes, aos parceiros da LIV-RJ e a todos os quissamaenses que vieram torcer e se divertir", declarou Isis.



Além das finalistas, o torneio contou com as equipes V4 (4º lugar), Campos dos Goytacazes (3º lugar), Friset e BSJ, proporcionando um espetáculo de alto nível técnico e fair play. Marcelo Leandro, presidente da LIV-RJ, destacou o elevado padrão das competições em ambos os dias e a importância da parceria para a realização do evento.



Seleção de Vôlei Feminina de Quissamã conquista a Copa Quissamã de Vôlei Foto: Divulgação