Quissamã implementa Central de Monitoramento Escolar

Quissamã implementa Central de Monitoramento EscolarFoto: Divulgasção

Publicado 21/06/2024 13:23

Quissamã - A Prefeitura de Quissamã, através da Secretaria de Educação de Quissamã, lançou um projeto inovador para reforçar a segurança nas escolas municipais. A Central de Monitoramento Escolar, localizada na Guarda Civil Municipal (GCM) e supervisionada pela Ronda Escolar, visa proporcionar um ambiente seguro para os alunos da rede municipal de ensino.



O programa, denominado "Segurança nas Escolas", integra tecnologias avançadas, como câmeras de vigilância, catracas eletrônicas, transporte escolar monitorado e sistema de reconhecimento facial. Todas as escolas municipais, o Centro Municipal de Educação Integral (CMEI) e as creches -um total de 16 unidades - serão contempladas com as medidas de segurança. O sistema prevê o envio de mensagens aos responsáveis assim que os alunos acessarem o transporte escolar e a escola, além de notificações também na saída.

A prefeita Fátima Pacheco, o vice-prefeito Marcelo Batista, a secretária Helena Lima, o subsecretário Robisson Serra e a coordenadora de Gestão Pedagógica, Joelma Passos estiveram na Escola Miguel Ângelo da Silva Santos e na sede GCM acompanhando o funcionamento da Central."Essa é mais uma conquista. O monitoramento garante mais segurança para toda a nossa comunidade escolar. Significa um investimento em cada morador de Quissamã, para seguirmos com essa cidade que é referência no Estado. Leitura facial, catraca na porta da escola, catraca na porta do ônibus, entre outros. É proteção e a todo momento dialogando com os pais e com toda a comunidade escolar", disse a prefeita Fátima.O sistema inclui ainda um dispositivo de pânico que poderá ser acionado pelos diretores da escola em casos de emergência, enviando um alerta imediato à Central para que a equipe de segurança possa intervir rapidamente. Além disso, o sistema permitirá o envio de boletins escolares e ampliará a interação entre a escola e as famílias."Nosso governo sempre priorizou a segurança e hoje estamos falando da segurança nas escolas. É um processo importante para que os pais tenham a certeza que seus filhos estão em um ambiente seguro", afirmou o vice-prefeito.A secretária de Educação, Helena Lima, ressalta que garantir um ambiente seguro é essencial para o avanço da aprendizagem. Além do monitoramento por câmeras, a comunicação direta com os pais por meio de mensagens no celular fortalece a parceria entre escola e família."O monitoramento em todas as unidades com certeza dará muito mais segurança para os pais, que estarão tranquilos com a certeza que o seu filho está na escola protegido e sendo estimulado nas suas habilidades. A chegada de tecnologia e desse sistema garante também que a Ronda Escolar possa trabalhar com cada vez mais produtividade nessa proteção de todo o nosso município", comentou.