Publicado 25/06/2024 11:11 | Atualizado 25/06/2024 11:14

Quissamã - Quissamã se prepara para uma temporada festiva repleta de celebrações juninas, com destaque para o Circuito Junino da Educação, que começa na próxima sexta-feira (28) e se estende até agosto. O evento inicial, o Arraiá da Educação, ocorrerá nos dias 3 e 4 de julho no Pátio da Igreja Matriz, trazendo shows de Solange Almeida e Trio ForróZÃO. O objetivo é promover a integração e a cultura entre cerca de 6 mil alunos de todas as escolas do município.

Organizado pela Secretaria de Educação, o Circuito Junino oferecerá uma programação diversificada, incluindo música, apresentações artísticas e a tradicional culinária junina. Escolas particulares, estaduais e o Instituto Federal Fluminense também participarão das festividades.



A programação começa com as escolas Délfica de Carvalho Wagner, em Barra do Furado, e Prof. Miguel Ângelo da Silva Santos, em Caxias, que trarão danças, comidas típicas e brincadeiras. No dia 29, a Escola M. Carlos Roberto Cruz Filippino, em Santa Catarina, e a Creche Júlia Pessanha de Souza, no Sítio Quissamã, darão continuidade às celebrações.

O Arraiá da Educação, nos dias 3 e 4 de julho, contará com apresentações de Boi Bumbá, quadrilha do Programa de Atenção ao Idoso (PAI), casamento na roça do Programa Juventude Ativa, e a escolha do Sinhozinho e Sinhazinha da Educação. Também haverá destaque para roupas típicas sustentáveis e os shows de Solange Almeida e Trio ForróZÃO, a partir das 22h.



A secretária de Educação, Helena Lima, destaca a importância dos eventos para fortalecer os laços comunitários. "O Circuito Junino da Educação e o Arraiá da Educação são essenciais para promover o entretenimento, o lazer e a valorização da nossa cultura entre estudantes, famílias e toda a comunidade educacional de Quissamã. A participação das escolas particulares, estaduais e do Instituto Federal Fluminense enriquecerá ainda mais essa grande festa", afirmou Helena.

CALENDÁRIO DE EVENTOS:

Circuito Junino:

28/06 - E. M. Délfica de Carvalho Wagner - Barra do Furado

28/06 - E. M. Prof. Miguel Angelo da Silva Santos - Caxias

29/06 - E. M. Carlos Roberto Cruz Filippino - Santa Catarina

29/06 - Creche Municipal Júlia Pessanha de Souza

10/07 - Creche Rachel Francisca Carneiro da Silva, Centro

11/07 - E. M. Ignácio Hugo de Souza, Penha

12/07 - CMEI Manoel Ribeiro, Caxias

12/07 - Escola M. Tânia Regina de Paula, Caxias

12/07 - E. M. Prof. Nelita B. dos Santos, Morro Alto



Arraiá da Educação

03/07 - Solange Almeida, no Pátio da Igreja Matriz

04/07 - Trio Forrózão, no Pátio da Igreja Matriz



Semana do Folclore

22/08 - E. M. Sementes do Futuro, Canto da Saudade

29/08 - E. M. Felizarda Maria Conceição de Azevedo, Machadinha

30/08 - Escola Municipal Professora Maria Ilka de Queirós e Almeida, Santa Catarina

03/08 - Ciep 465 Dr. Amilcar Pereira da Silva, Caxias