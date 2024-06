Todos disputaram a modalidade de kyorugui - luta - Foto: Divulgação

Publicado 24/06/2024 15:00

Quissamã - No último domingo (23), cinco atletas de Quissamã se destacaram na 5ª Copa Rodrigo Barcelos de Taekwondo, em Macaé, ao conquistarem cinco medalhas de ouro. Os vencedores foram Guilherme Santos, Kauê Chellen e Glenda Marques, na categoria infantil, Thales Rodrigues, na categoria juvenil, e Thaís Santos, na categoria adulto. Todos disputaram a modalidade de kyorugui - luta.

Dentre os atletas premiados, três são beneficiados pelo programa Bolsa Atleta: Guilherme Santos, Thales Rodrigues e Thaís Santos. O apoio da Prefeitura de Quissamã, através da Secretaria de Esporte e Juventude, tem sido fundamental para o sucesso dos atletas do município.

Para Kauê Chellen, este foi o segundo campeonato disputado, enquanto Glenda Marques fez sua estreia em competições. O mestre Joelson Galson destacou a importância da participação em torneios regionais para o desenvolvimento dos alunos.

"Ninguém nasce campeão Estadual ou Brasileiro, por isso a importância de participar dos regionais onde tem boas lutas e ali vamos lapidando nossos novos atletas, que vão ganhando experiência e depois somando isso com treinamentos específicos para participarem de eventos maiores. Gostaria de dar um destaque para a atleta Glenda, que lutou pela primeira vez e fez uma ótima luta, não dando chance para a adversária", comentou Joelson.

Além do taekwondo, a Prefeitura de Quissamã oferece suporte a outras 15 modalidades esportivas, incluindo recreação, iniciação esportiva, basquete, futebol de campo, futebol society, vôlei, futsal, tênis, natação, surf, ginástica popular, treinamento funcional, hidroginástica, musculação e tiro com arco. Atualmente, cerca de 3,5 mil alunos estão matriculados nessas modalidades, que são praticadas em 25 equipamentos esportivos em funcionamento no município.