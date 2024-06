Polícia recebeu informações sobre a atividade de tráfico no local - Foto: Divulgação

Publicado 24/06/2024 14:15

Quissamã - No desdobramento de uma operação contra o tráfico ilícito de drogas, realizada pela 5ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar, foi detido um indivíduo conhecido como "Da Rajada" na Rua Augusto de Carvalho, em Caxias, Quissamã.



A facção criminosa envolvida foi identificada como ADA. A polícia recebeu informações sobre a atividade de tráfico no local e, durante o patrulhamento, encontrou o suspeito dentro de um terreno abandonado. Próximo a ele, foram localizados nove pinos de cocaína, totalizando 18 gramas, além de R$ 40 em espécie.



O rapaz admitiu fazer parte do tráfico de drogas e estava no terreno para verificar sua carga de cocaína destinada à venda na praça de Caxias. Diante dos fatos, a guarnição conduziu o suspeito para a 130ª Delegacia de Polícia. Destaca-se que, por ser menor de idade, a mãe do jovem foi contatada e acompanhou o procedimento na delegacia.