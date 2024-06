Prefeitura entrega escola de Barra do Furado, sétima unidade reformada e ampliada - Foto: Divulgação

Publicado 26/06/2024 13:54

Quissamã - A comunidade de Barra do Furado comemorou a inauguração da Escola Municipal Délfica de Carvalho Wagner, que passou por uma ampla reforma e modernização. Esta é a sétima unidade da rede municipal de ensino a receber melhorias, um investimento significativo de mais de R$1 milhão para oferecer uma infraestrutura mais adequada aos 333 alunos, do maternal II ao 9° ano do ensino fundamental.

A entrega foi marcada pela presença da prefeita Fátima Pacheco, do vice-prefeito Marcelo Batista e da secretária de Educação Helena Lima. Entre as melhorias realizadas destacam-se a construção de uma biblioteca, a ampliação da secretaria, a instalação de novos banheiros para funcionários e a climatização das salas de aula e áreas administrativas. Um novo parquinho também foi erguido, proporcionando um ambiente mais seguro e acolhedor para as crianças.

Além das melhorias físicas, a Escola Délfica de Carvalho Wagner se destaca como a primeira unidade a implementar um sistema de segurança abrangente, incluindo catracas de identificação, câmeras e sistema de reconhecimento facial, monitorado pela Guarda Civil Municipal.

"A reforma desta escola reflete nosso compromisso com a educação de qualidade em Quissamã. Estamos não apenas renovando estruturas, mas criando ambientes propícios para o aprendizado e desenvolvimento dos nossos estudantes", afirmou a prefeita Fátima Pacheco, ressaltando também os planos para a inauguração em breve de uma nova creche em tempo integral em Barra do Furado.

Atualmente, a Escola Délfica de Carvalho Wagner conta com 11 salas de aula, laboratório de informática, refeitório, pátio e banheiros, sob a direção dos professores José Martins e Márcio Valentim.

"Além das melhorias estruturais, é reconfortante saber que minha filha está em um ambiente seguro, ao lado de seus colegas e professores", compartilhou Fabiana Francisco, mãe de Lorrany dos Santos, aluna do 8º ano.

A transformação da Escola Délfica de Carvalho Wagner é parte dos esforços da Prefeitura de Quissamã, através da Secretaria Municipal de Educação, para modernizar e expandir a rede municipal de ensino. Nos últimos anos, diversas unidades foram beneficiadas com reformas e novas construções, como creches e escolas, visando sempre oferecer melhores condições educacionais aos estudantes do município.