Esta foi a primeira participação de Taís em uma prova de XCMFoto: Divulgação

Publicado 25/06/2024 11:18

Quissamã - A atleta Taís Ribeiro, do programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Quissamã, conquistou a medalha de prata na competição de Mountain Bike XCM Guarus, realizada no último domingo (23), em Campos dos Goytacazes. Taís competiu na prova de 38 km, na categoria Master A, para atletas de 30 a 39 anos.



Esta foi a primeira participação de Taís em uma prova de XCM. A competição consistiu em cinco voltas em um percurso que incluiu asfalto, barro e areia.



"Minha primeira vez participando de um XCM, sendo uma modalidade diferente pra mim. Foram cinco voltas num percurso bem diversificado com asfalto, barro, grama, cascalhos, areia e muito vento contra. O que mais me prejudicou nessa competição foi um sol muito forte e com uma largada às 10h da manhã, mais tarde do que estou acostumada. Um evento muito bem organizado, sinalização do percurso sem nenhum questionamento, pontos de hidratação maravilhosos. Que eu possa participar das próximas edições", comentou Taís.



O programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Quissamã é desenvolvido por meio da secretaria de Esporte e Juventude com o objetivo incentivar o esporte no município e proporcionar melhores condições para o desenvolvimento dos atletas locais.



