Quissamã paga primeira parcela do 13º salário nos dias 8 e 9 com impacto de R$ 5,8 milhões na economia Foto: Ilustração

Publicado 02/07/2024 09:38

Quissamã - Julho chegou com boas notícias, a Prefeitura de Quissamã vai pagar, de forma antecipada, a primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais. O pagamento vai acontecer de maneira escalonada, nos dias 9 (Grupos 1 e 2) e 10 de julho (Grupo 3). O anúncio foi feito pela prefeita Fátima Pacheco nas redes sociais, nesta segunda-feira (1).

A secretaria de Administração informa que o adiantamento vai injetar cerca de R$ 5,8 milhões na economia local, gerando um impacto positivo no comércio da cidade, com boa expectativa para os lojistas e demais segmentos.

“Aos servidores públicos todo o nosso agradecimento pelo grande trabalho pela cidade de Quissamã. Desde quando assumimos o governo em 2017, temos cuidado com muita atenção desse segmento que ajuda no desenvolvimento da cidade, e que coloca Quissamã no lugar de referência”, destacou a prefeita Fátima Pacheco.

Por lei, a obrigatoriedade do pagamento da primeira parcela vai até o dia 30 de novembro do ano vigente, e a segunda deve ser efetuada até 20 de dezembro.

Com iniciativas de valorização do servidor municipal, nesses últimos sete anos o valor do ticket alimentação do servidor teve um reajuste de mais de 300%.

“Elevamos o valor do ticket de alimentação de R$245 para R$751, um dos maiores patamares da região, e seguiremos cumprindo com todas obrigações trabalhistas e garantindo o melhor para os nossos servidores municipais” ressaltou Fátima Pacheco.