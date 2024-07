Trio ForróZÃO será uma das atrações - Foto: Ilustração

Trio ForróZÃO será uma das atraçõesFoto: Ilustração

Publicado 03/07/2024 12:23

Quissamã - Nesta quarta (3) e quinta-feira (4), o Pátio da Igreja Matriz de Quissamã se transformará no epicentro da tradicional festa junina, com a realização do Arraiá da Educação. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Educação, promete duas noites repletas de celebrações culturais e diversão, com 25 atrações e entrada gratuita.

Entre os destaques do Arraiá estão os shows da cantora Solange Almeida e do Trio ForróZÃO, que se apresentarão nos dias 3 e 4 de julho, respectivamente, a partir das 22h. A festa também contará com apresentações tradicionais como a quadrilha do Programa de Atenção ao Idoso (PAI) e o casamento na roça do Programa Juventude Ativa. Além das atrações musicais e danças, o público poderá saborear as típicas comidas juninas, conhecidas por seu sabor autêntico e delicioso.

Para Helena Lima, secretária de Educação, o Arraiá da Educação é uma oportunidade única de promover a cultura local e proporcionar momentos de lazer e diversão para toda a comunidade.

"O Arraiá da Educação é uma iniciativa essencial para oferecer entretenimento, lazer e valorizar nossa cultura entre estudantes, famílias e toda a comunidade educacional de Quissamã. Estamos entusiasmados com a participação das escolas particulares, estaduais e do Instituto Federal Fluminense, que certamente enriquecerão ainda mais esta grande festa," destacou a secretária.

03/07/2024

A PARTIR DAS 18h30 – APRESENTAÇÃO DAS ESCOLAS E CONVIDADOS

C. M. E. I. Manoel Ribeiro

Creche M. Júlia Pessanha De Souza

E. M. Sementes do Futuro

E. M. Délfica de C. Wagner

E. M. Ignácio Hugo de Souza

E. M. Felizarda Maria C. de Azevedo

E. M. Prof. Maria de Lourdes R. Castro

E. M. Carlos Roberto C. Filippino

E. M. Prof. Nelita B. dos Santos

C. E. Visconde de Quissamã

Quadrilha Convidada de Campos

22h – Show de Solange Almeida

04/07/2024

A PARTIR DAS 18h30 - – APRESENTAÇÃO DAS ESCOLAS E CONVIDADOS

C. M. E. I. Raquel Maria de Q. Mattoso

Creche M. Rachel Francisca C. Da Silva

E. M. Prof. Regina Celi Passos

E. M. Prof. Miguel Ângelo da S. Santos

E. M. Prof. Tânia Regina Paula

CENE

CNEC

E. M.Prof. Maria Ilka de Q. e Almeida

Ciep Brizolão 465 - Dr. Amilcar P. da Silva

Bloco As Poderosas

Programa Juventude Ativa

PAI (Programa de Atenção ao Idoso)

22h – Show Trio ForróZÃO