Quissamã vai sediar o Brasil Soccer Cup Sub-16 e enfrenta o Flamengo Foto: Ilustração

Publicado 03/07/2024 12:19

Quissamã - De 6 a 8 de julho, Quissamã sediará um evento esportivo de grande relevância: a Brasil Soccer Cup Sub-16. Este torneio, que atrai clubes de destaque do futebol brasileiro e convidados especiais, terá os jogos do grupo D no Estádio Municipal Antônio Carneiro da Silva, o Carneirão, com entrada gratuita. Além disso, uma das partidas das oitavas de final ocorrerá no dia 10 de julho. Entre os times do grupo estão Quissamã, Flamengo, Verde Austin e Búzios. Os jogos serão transmitidos ao vivo pelo canal da Liga Macaense no YouTube.

Organizada pela Liga Macaense de Desportos (LMD) e supervisionada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), a competição visa promover a integração entre jovens atletas das categorias de base. Clubes como Corinthians, Santos, Atlético MG, Palmeiras, Vasco e Botafogo também participarão. O torneio é dividido em oito grupos, cada um com quatro equipes, e ocorrerá de 6 a 13 de julho de 2024.

Isis Chagas, secretária de Esporte e Juventude, ressaltou a importância do evento para o município e a participação local. "Assim como em 2022, sediar um evento desse porte representa uma oportunidade única para Quissamã se destacar no cenário esportivo. Mais uma vez, Quissamã figura entre as equipes anfitriãs, trazendo uma expectativa positiva para os jovens atletas e toda a população", comentou.

Na primeira fase, que ocorrerá de 6 a 8 de julho, os times competirão entre si dentro de seus grupos. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançarão para as oitavas de final, disputadas no dia 10 de julho. As quartas de final, semifinais e a grande final estão agendadas para os dias 11, 12 e 13 de julho, respectivamente.

Calendário de confrontos:

Sábado (6):

- 13h: Búzios x Quissamã- 15h: Flamengo x Verdão Austin

Domingo (7):

- 13h: Verdão Austin x Búzios- 15h: Quissamã x Flamengo

Segunda (8):

- 13h: Quissamã x Verdão Austin- 15h: Flamengo x Búzios

Confira os grupos:

Grupo A: Corinthians, Boavista, Brescia Clube, Independente (Sede)

Grupo B: Ibrachina, Santos, Friburguense, Serra Macaense (Sede)

Grupo C: Juventude, Ajax Macaé, Prata da Casa, Carapebus (Sede)

Grupo D: Flamengo, Verde Austin, Búzios, Quissamã (Sede)

Grupo E: Americano, Batalhão, Fortaleza, Esporte Vida (Sede)

Grupo F: Vasco, Palmeiras, Magé City, São João Da Barra (Sede)

Grupo G: Botafogo, Artsul, Paduano, Maricá (Sede)

Grupo H: Atlético Mg, Ct El Elyon, Belford Roxo, Itatiquara FC (Sede)