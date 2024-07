Natural de São Fidélis, Marcos Trindade está na rede de educação de Quissamã há dois anos e cinco meses - Foto: Divulgação

Quissamã - Nesta terça-feira (2), às 17h, o auditório da Prefeitura de Quissamã será palco do lançamento do livro “Meio ;”. A obra, escrita e ilustrada por Marcos Trindade, professor da rede municipal, aborda de maneira lúdica os sinais de pontuação, enquanto ensina a valorizar o presente e apreciar o passado.

A inspiração para escrever “Meio ;” surgiu durante uma reflexão pessoal do autor sobre a importância de viver o presente.

“Eu estava indo para Machadinha (Escola Felizarda Maria Conceição de Azevedo), para minha escola, quando imaginei o personagem Ponto Final tendo ódio do ‘Meio’. Foi aí que a ideia do livro nasceu”, relembra o autor.

O livro “Meio ;” é classificado como infanto-juvenil, mas o autor acredita que ele também vai encantar adultos.

“Eu costumo dizer que o adulto que gosta de histórias infantis vai influenciar as crianças e envolvê- las no livro. Por isso, classifiquei minha história como infanto-juvenil. Ela alcança as crianças e os jovens adultos. Minha ideia também é alcançar professores e pessoas que trabalham com educação”, destaca Marcos.

Natural de São Fidélis, Marcos Trindade está na rede de educação de Quissamã há dois anos e cinco meses. Ele revela que o processo de escrita do livro durou aproximadamente cinco meses, período em que dedicou tempo para escrever, reler e acrescentar novas ideias ao roteiro. Além de escrever, o autor também foi responsável pela ilustração digital da obra.

“Meus primos escolheram seguir a carreira do magistério, o que me influenciou muito na minha criação, pois estávamos sempre juntos. Espero que todos gostem da história, se emocionem e reflitam, pois tem um enredo escrito de forma muito especial”, compartilha Marcos.