Governador e presidente da Alerj participam de lançamento de obra de R$ 12 milhões em Quissamã - Foto: Divulgação

Governador e presidente da Alerj participam de lançamento de obra de R$ 12 milhões em QuissamãFoto: Divulgação

Publicado 04/07/2024 14:17

Quissamã - O governador do Rio, Cláudio Castro, e o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, estarão em Quissamã para o lançamento das obras de urbanização do bairro Sítio Quissamã II, nesta sexta-feira (5), às 10h. Com a prefeita Fátima Pacheco e o vice-prefeito Marcelo Batista, o evento marca o início de um projeto esperado há décadas. A obra vai beneficiar cerca de 200 famílias.



O investimento de aproximadamente R$ 12 milhões, será executado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Habitação, em parceria com a Prefeitura de Quissamã. O projeto inclui urbanização, micro e macro drenagem, calcetamento, pavimentação e rede de esgoto, solucionando problemas históricos como alagamentos frequentes em dias de chuvas intensas.

Governador e presidente da Alerj participam de lançamento de obra de R$ 12 milhões em Quissamã Foto: Divulgação

Técnicos da secretaria municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo elaboraram o projeto de urbanização do bairro, focando em áreas críticas como a rua Evandro Rocha Peçanha Filho.



A prefeita destaca que esta obra é fundamental para melhorar significativamente a qualidade de vida dos moradores, oferecendo infraestrutura básica que o bairro precisa.



"Ao investir na urbanização do Sítio Quissamã II, estamos atendendo uma demanda antiga da comunidade e promovendo o desenvolvimento local de forma sustentável. Estamos muito felizes, pois ontem (2) entregamos a reurbanização do bairro de Caxias e agora vamos iniciar a urbanização do Sítio Quissamã II. Estamos comprometidos em continuar investindo em infraestrutura, saúde e educação, buscando sempre melhorar a qualidade de vida da nossa população", enfatizou Fátima Pacheco.



Para o secretário de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, Juninho Selem, o novo investimento em infraestrutura aumenta a abrangência dos serviços de recuperação e reforma nos bairros.



“Uma nova meta se apresenta no Sítio Quissamã II, demonstrando a agilidade da Gestão Municipal em promover obras que impactam positivamente a vida das pessoas em toda extensão do município”, avaliou Junio Selem. Técnicos da secretaria municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo elaboraram o projeto de urbanização do bairro, focando em áreas críticas como a rua Evandro Rocha Peçanha Filho.A prefeita destaca que esta obra é fundamental para melhorar significativamente a qualidade de vida dos moradores, oferecendo infraestrutura básica que o bairro precisa."Ao investir na urbanização do Sítio Quissamã II, estamos atendendo uma demanda antiga da comunidade e promovendo o desenvolvimento local de forma sustentável. Estamos muito felizes, pois ontem (2) entregamos a reurbanização do bairro de Caxias e agora vamos iniciar a urbanização do Sítio Quissamã II. Estamos comprometidos em continuar investindo em infraestrutura, saúde e educação, buscando sempre melhorar a qualidade de vida da nossa população", enfatizou Fátima Pacheco.Para o secretário de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, Juninho Selem, o novo investimento em infraestrutura aumenta a abrangência dos serviços de recuperação e reforma nos bairros.“Uma nova meta se apresenta no Sítio Quissamã II, demonstrando a agilidade da Gestão Municipal em promover obras que impactam positivamente a vida das pessoas em toda extensão do município”, avaliou Junio Selem.