Quissamã - A Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinou R$9,4 milhões em 2024 para beneficiar mais de 5.300 pessoas cadastradas em diversos programas sociais. O objetivo é elevar a qualidade de vida de crianças, jovens, adultos e idosos na região.

Entre os programas que receberam investimentos estão o Agente Mirim, Auxílio Moradia, Renda Mínima, Jovens em Ação, Programa de Atendimento à Pessoa com Deficiência (PPD), Primeiros Passos, Programa de Atenção ao Idoso (PAI) e Pró-Mulher.

Destaque para a Rede Pró-Mulher, que apoia mulheres vítimas de violência doméstica com medidas protetivas e oferece um salário mínimo, além de cursos profissionalizantes que garantem um futuro mais seguro e promissor para as beneficiárias. Desde janeiro, 25 mulheres foram atendidas por este programa.

Entre janeiro e julho, a Secretaria realizou atividades de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para todas as idades, incluindo palestras, lazer e integração, além de atualizações do Cadúnico, fundamentais para a continuidade e acesso aos programas sociais. Ainda este ano, será entregue a nova instalação do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) em Caxias.

A secretária de Assistência Social, Rosemar Lemos, ressaltou os esforços contínuos da equipe e a importância de garantir essas ações até o final do ano.

"Temos uma grande quantidade de pessoas cadastradas nos programas, mas a atuação da Secretaria na promoção de bem-estar e qualidade de vida vai muito além do benefício. Ao lado das equipes da assistência, vamos dando continuidade ao nosso propósito que é de sempre trabalhar na promoção das ações socioassistenciais, que passam também pela oferta de cursos profissionalizantes, palestras, atividades de lazer, entre outras, incluindo desde o recém-nascido com os Primeiros Passos, ao PAI, que atende pessoas de 60 anos ou mais", comentou Rosemar Lemos.

