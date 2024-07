Kauan Pinto de Souza, conhecido como "Kauan Pintinho", foi preso por agentes do 32º BPM e da 130ª DP, acusado de homicídio qualificado em Quissamã - Foto: Divulgação

Quissamã - Em uma operação realizada neste sábado (6), agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) e da 130ª Delegacia de Polícia Civil prenderam Kauan Pinto de Souza, de 20 anos, conhecido como "Kauan Pintinho", em Barra do Furado, Quissamã. Ele é acusado de envolvimento no homicídio de Luciana da Penha Santos Barbosa, proprietária de uma lanchonete na cidade. A ação é resultado de um trabalho integrado entre a 5ª CIA da Polícia Militar e a 130ª Delegacia de Polícia.



O crime ocorreu em 17 de junho deste ano, quando Luciana, de 40 anos, foi alvejada por tiros disparados por criminosos em motos no bairro Sítio Quissamã. A empresária foi socorrida e levada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Um homem também foi atingido pelos disparos enquanto estava no terminal rodoviário.



Contra Kauan havia um mandado de prisão temporária em aberto, expedido pela Comarca de Quissamã, pelo crime de homicídio qualificado. Após ser detido, ele foi encaminhado para a 130ª Delegacia de Polícia, onde permanece preso à disposição da Justiça.