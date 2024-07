Evento, que acontece até o dia 13 de julho na Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém - Foto: Divulgação

Evento, que acontece até o dia 13 de julho na Universidade Federal do Pará (UFPA), em BelémFoto: Divulgação

Publicado 09/07/2024 12:42

Quissamã - O Clube de Ciências João Batista de Lacerda, do Ciep Municipalizado 465 - Dr. Amilcar Pereira da Silva, vai marcar presença na 31ª edição da SBPC Jovem, parte da 76ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). O evento, que acontece até o dia 13 de julho na Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém, contará com a participação de representantes de Quissamã.

A delegação quissamaense será composta pelo Diretor Comunitário Carlos Renato de Souza, pelo Professor de Ciências e orientador do grupo Jobert Willemen, e pelos alunos Matheus da Costa, de 13 anos, e Júlio Henrique Cerqueira, de 14 anos.

Segundo Carlos Renato, a participação no evento é um reconhecimento do trabalho realizado pelo Clube. "Esse convite ocorreu por conta da participação dos trabalhos desenvolvidos pelos nossos alunos e pelo nosso professor Jobert. Trabalhos estes que vêm sendo apresentados nos últimos 10 anos na Feira de Ciências do Estado e sempre entre os projetos premiados, o que nos credenciam para a participação em outras Feiras do país. O que nos deixa imensamente felizes porque são trabalhos desenvolvidos em laboratório de escola pública e quando vão para essas feiras competem com escolas públicas e particulares. Um motivo de orgulho para nós", destacou.

Em dezembro de 2023, o clube de ciências do Ciep foi um dos vencedores da Feira de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro (FECT), com o projeto "As Flores: Fantásticas Fábricas de Cores". O reconhecimento abriu portas para novas oportunidades, como a participação do projeto na SBPC Jovem.

O projeto de ciências visa promover novas opções para uma alimentação mais saudável. A extração de pigmentos vegetais, que não são agressivos à saúde, oferece uma alternativa saudável aos corantes artificiais frequentemente usados em produtos comestíveis, como balas, doces e bolos.

Os alunos Matheus e Júlio se mostram empolgados com a viagem. "Muito legal ser notado assim e receber essa oportunidade. Estou muito ansioso. É uma viagem dos sonhos, sempre quis fazer", afirmou Matheus. Júlio também compartilha do entusiasmo: "Expectativa que seja um momento interessante. Um lugar diferente, gente nova. Não é todo dia que aparece essa oportunidade", disse.