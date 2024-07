Competição acontece entre os dias 24 e 28 de julho - Foto: Divulgação

Competição acontece entre os dias 24 e 28 de julhoFoto: Divulgação

Publicado 23/07/2024 14:03

Quissamã - Cinco atletas da escolinha de Tiro com Arco de Quissamã estarão a caminho do 17º Campeonato Brasileiro Infanto Juvenil e Master, que ocorrerá em Maricá de 24 a 28 de julho. A delegação quissamaense, composta por Ana Laryssa Coutinho, Sofia Silva, Maria Clara Souza, Keevyn Ribeiro (todos na categoria Sub-21) e Rihanna Machado (categoria Sub-15), está animada e intensificando os treinos na busca por excelentes resultados.

Para a professora e instrutora Paula Figueiredo, a preparação dos atletas é motivo de grande satisfação. "É um orgulho ver o desempenho desses jovens em cada competição. A dedicação deles aos treinos é notável, e mesmo com a rotina pesada, eles conseguem se empenhar e dar o melhor de si. Estamos bastante confiantes e esperamos contar com o apoio da torcida!", destacou Paula.

Ana Laryssa Coutinho, apoiada pelo Bolsa Atleta da Prefeitura de Quissamã, já tem experiência internacional, tendo sido campeã no Campeonato Brasileiro Escolar de Tiro com Arco. "O Tiro com Arco faz parte da minha vida há seis anos. Minha conquista no Campeonato Brasileiro Escolar me garantiu uma vaga no Programa Bolsa Atleta Municipal. Estou bastante otimista para o Campeonato Brasileiro Infanto Juvenil e Master 2024, pois temos treinado muito. O esporte é uma parte importante da minha vida, oferecendo tanto lazer quanto realização pessoal", afirmou Ana Laryssa.

Keevyn Ribeiro, que ocupa a 1ª posição no ranking nacional de 2023 na sua categoria, também expressou suas expectativas para a competição. "Estou praticando Tiro com Arco há três anos e minha posição de 1º lugar no ranking nacional 2023 eleva minhas expectativas para este campeonato. Acredito que estamos bem preparados e confiantes para enfrentar essa competição", concluiu Keevyn.

A equipe de Quissamã está pronta para representar o município com orgulho, e a comunidade aguarda ansiosa para apoiar esses jovens talentos no Campeonato Brasileiro.