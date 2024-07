Os programas Juventude Ativa e Juventude Ativa Mais capacitam jovens em Quissamã para o mercado de trabalho, promovendo inclusão e transformação pessoal - Foto: Divulgação

Os programas Juventude Ativa e Juventude Ativa Mais capacitam jovens em Quissamã para o mercado de trabalho, promovendo inclusão e transformação pessoalFoto: Divulgação

Publicado 10/07/2024 11:29

Quissamã - Em Quissamã, os programas Juventude Ativa e Juventude Ativa Mais, promovidos pela administração municipal, têm se destacado por preparar jovens a partir dos 18 anos para o mercado de trabalho. Com um ano de aprendizagem em órgãos públicos locais e remuneração mensal, essas iniciativas já beneficiaram aproximadamente 500 jovens, incluindo cerca de 10% com deficiências como síndrome de Down, transtorno do espectro autista e transtornos mentais.



João Guilherme, integrante da terceira turma do Juventude Ativa, ingressou recentemente e, aos 18 anos, já mostra progressos significativos sob o acompanhamento de uma pedagoga. "É gratificante ver o desenvolvimento do João desde que entrou no programa. Adaptamos as atividades para atender suas necessidades específicas, o que tem trazido resultados notáveis", destaca Marilene de Souza.



Caio Moreira, participante do Juventude Ativa Mais, destaca o impacto positivo do programa em sua vida. Atuando na secretaria de Administração, ele relata uma redução significativa na ansiedade. "Sou grato pela oportunidade de crescer profissionalmente e realizar meu sonho de infância de criar histórias em quadrinhos", compartilha Caio, de 23 anos.



Além de proporcionar experiência prática e remunerada, o Juventude Ativa Mais é uma extensão do Juventude Ativa, voltada para jovens que concluíram o programa com desempenho superior a 75%. Esses programas não apenas capacitam para o mercado de trabalho, mas também promovem inclusão social e transformação pessoal, conforme destaca a secretária de Assistência Social, Rosemar Lemos.



Os programas Juventude Ativa e Juventude Ativa Mais capacitam jovens em Quissamã para o mercado de trabalho, promovendo inclusão e transformação pessoal Foto: Divulgação