Atualmente vice-prefeito, Batista terá Tânia Magalhães, ex-secretária de Assistência Social, como sua candidata a vice - Foto: Divulgação

Publicado 24/07/2024 17:36

Quissamã - Um grupo composto por oito partidos está se preparando para realizar a convenção municipal que oficializará a candidatura de Marcelo Batista (PP) à Prefeitura de Quissamã. A cerimônia ocorrerá no dia 1º de agosto, às 18h, no Clube Recreativo, com a presença de representantes das legendas que apoiam a candidatura: PP, PT, União, PSDB, Cidadania, PSD, Solidariedade e PDT. Atualmente vice-prefeito, Batista terá Tânia Magalhães, ex-secretária de Assistência Social, como sua candidata a vice.

Marcelo Batista, agricultor e servidor público de carreira, traz em sua trajetória experiências como vereador, presidente da Câmara e secretário de Agricultura, Governo e Obras. Tânia Magalhães, por sua vez, é assistente social concursada há 24 anos em Quissamã e se destacou nos últimos sete anos por seu trabalho no desenvolvimento de políticas públicas no setor, sob a gestão de Fátima Pacheco.

Além de confirmar a chapa para a Prefeitura, a convenção também anunciará os 48 candidatos a vereador pelos partidos com nominata: PP, PT, PDT e PSD.