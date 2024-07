Quissamã vai receber visita de missão da UNESCO em processo de reconhecimento do Geoparque do RJ - Foto: Divulgação

Publicado 23/07/2024 14:53 | Atualizado 23/07/2024 14:53

Quissamã - Nesta semana, Quissamã será um dos destinos da missão de avaliação da UNESCO, que visa o reconhecimento do Geoparque Aspirante Costões e Lagunas como o primeiro Geoparque do Rio de Janeiro. A equipe da UNESCO visitará locais de destaque no município, como o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, a área do Canal Campos-Macaé e o Complexo Cultural Fazenda Machadinha.

Esse reconhecimento pela UNESCO, equiparado a outras distinções como Patrimônio Mundial e Reservas da Biosfera, promete trazer um impulso significativo para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da região. O Geoparque Aspirante Costões e Lagunas abrange 16 municípios, estendendo-se de Maricá até São Francisco de Itabapoana.

“O reconhecimento pela UNESCO será um marco importante para o Rio de Janeiro e, em particular, para os municípios envolvidos. Ele não só vai promover o turismo sustentável, mas também gerar novas oportunidades econômicas e valorizar nossa cultura local. Em Quissamã, já iniciamos a implantação de sinalizações, como a placa na RJ-196 próxima ao trevo de Carapebus. Estamos bastante otimistas com esse processo, pois nossa cidade possui um grande potencial turístico e histórico”, comentou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo.

No dia 25, a missão da UNESCO realizará um sobrevoo pelas áreas de Quissamã, incluindo o Museu Casa Quissamã e a Casa Mato de Pipa, que também fazem parte do geoparque. A assessora especial de Turismo de Quissamã, Danielle Feyo, destacou a importância dessas visitas para o avanço do processo de certificação.