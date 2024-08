Atletas se preparam para as finais dos Jogos Escolares do Rio de Janeiro, que prometem muita emoção em diversas cidades do estado durante o mês de agosto - Foto: Divulgação SEEL-RJ

Quissamã - Os Jogos Escolares do Rio de Janeiro (JERJ) estão prestes a entrar em sua fase final, e o mês de agosto promete ser repleto de emoção em diversas cidades do estado. Organizado pelo Governo do Estado através da Secretaria estadual de Esporte e Lazer, o JERJ realizará suas competições em Quissamã, Vassouras, Maricá e na capital fluminense.

No próximo domingo (4), Quissamã será o palco das disputas de Tiro com Arco, trazendo grandes expectativas para os atletas e suas famílias. Nos dias 10 e 11 de agosto, será a vez do Rio de Janeiro sediar a final de Atletismo e as competições de Voleibol em Freguesia, Jacarepaguá. Vassouras receberá mais uma etapa de Tiro com Arco no dia 25 de agosto, seguida por Maricá no dia 30.

Miguel Ricardo, aluno da Escola Pio XII, de 14 anos e paraplégico, é um dos competidores no Tiro com Arco em Quissamã. Seu interesse pelo esporte começou ao assistir às Olimpíadas de 2016. "Conheci o esporte nas Olimpíadas de 2016, quando meu pai comprou ingressos para assistir à competição de Tiro com Arco. Quando o atleta venceu, ele pulou para as arquibancadas e colocou a medalha em mim. O JERJ é bem legal, com competições bem organizadas e espaço para se divertir. Minha expectativa é avançar para as próximas etapas", contou Miguel.

Para Ricardo dos Santos, pai de Miguel, ver o filho competir é uma grande realização. "É maravilhoso ver ele competindo com crianças que já têm experiência e se destacando. Ver meu garotão fazendo bem é gratificante e emocionante demais. Parece um sonho que estamos vivendo", disse Ricardo.

O secretário estadual de Esporte e Lazer, Rafael Picciani, destacou a importância das finais dos Jogos Escolares: "As competições dos Jogos Escolares do Rio de Janeiro estão em sua fase decisiva, destacando o talento e a dedicação dos jovens atletas. Neste fim de semana, Quissamã, Vassouras e Maricá receberão as emocionantes disputas de Tiro com Arco, enquanto a capital se prepara para intensas batalhas no Atletismo e Voleibol. É a oportunidade perfeita para celebrar o espírito esportivo e o potencial das novas gerações. Estamos na reta final de montar o Time RJ que vai representar o Rio de Janeiro nos campeonatos nacionais."

O JERJ, realizado em parceria com a Federação de Esportes Estudantis do Rio de Janeiro (Feerj), envolve 71 municípios e aproximadamente 650 escolas públicas e privadas, com mais de 5 mil estudantes participando. A competição abrange 20 modalidades esportivas e percorre as cinco regiões administrativas do estado.

Para mais informações e para acompanhar o cronograma completo, acesse: www.jerj.com.br