Quissamã - A equipe de Quissamã brilhou no 17º Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco Infanto Juvenil e Master, realizado em Maricá, de quarta-feira (24) a domingo (28). Os jovens atletas da escolinha de tiro com arco do município conquistaram nove medalhas, sendo seis de ouro, duas de prata e uma de bronze, reafirmando o compromisso de Quissamã com o desenvolvimento do esporte.



O evento reuniu competidores de todo o país, mas os atletas de Quissamã, com apoio da Prefeitura por meio da Secretaria de Esporte e Juventude, destacaram-se em diversas categorias. Maria Clara Souza conquistou o ouro na categoria Barebow Feminino sub-21, enquanto Ana Laryssa Coutinho garantiu o bronze na mesma categoria. Rihanna Machado trouxe prata para o município na categoria Barebow Feminino sub-15, e Keevyn Ribeiro conquistou prata no Barebow Masculino sub-21.

Além das conquistas individuais, Quissamã também se destacou nas competições por equipe. Maria Clara e Keevyn sagraram-se campeões na equipe mista Barebow sub-21, e o trio composto por Maria Clara, Sofia Silva e Ana Laryssa venceu na equipe feminina Barebow sub-21.



Na segunda-feira (29), a comitiva foi recebida no hall da Prefeitura de Quissamã pela prefeita Fátima Pacheco, a secretária de Esporte e Juventude, Ísis Chagas, o subsecretário Vinícius Ramos e funcionários das repartições públicas.



A escolinha de Tiro com Arco de Quissamã, iniciada pelos professores Paula e André Figueiredo inspirados nas Olimpíadas de 2016, é aberta para pessoas acima de 12 anos de todos os níveis de habilidade, e tem sido fundamental para o crescimento do esporte na região. Paula celebrou os resultados alcançados.

"Quando se trabalha com dedicação, os frutos aparecem. Essas conquistas são resultado de muito esforço e refletem o empenho dos nossos atletas. Parabéns à equipe por representar a cidade com tanto brilho e competência. Os arqueiros do Brasil inteiro agora conhecem Quissamã. E esse é só o começo", concluiu.