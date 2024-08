Profissionais de saúde de Quissamã durante a campanha de conscientização sobre hanseníase e tuberculose, realizada no Centro de Especialidades - Foto: Divulgação

Quissamã - Neste sábado (3), a Prefeitura de Quissamã, através do Programa de Hanseníase e Tuberculose vinculado à Secretaria de Saúde, iniciou uma campanha de conscientização no Centro de Especialidades. A ação, em comemoração ao Dia Estadual de Luta contra a Hanseníase (5 de agosto) e ao Dia de Combate à Tuberculose (6 de agosto), teve como objetivo sensibilizar a população sobre a importância do diagnóstico e tratamento precoces dessas doenças.



"Estamos trabalhando simultaneamente na conscientização e prevenção de ambas as doenças. No Centro de Especialidades, realizamos diversas atividades, como a busca ativa de manchas, palestras na sala de espera e exames de pele nas pessoas sintomáticas. É essencial alertar a população sobre a importância do diagnóstico e tratamento dessas doenças, pois no município tratamos vários casos e trabalhamos para eliminá-las", afirmou Ruth Méia Nunes, Coordenadora do Programa.

Durante a ação de sábado, focada especificamente na hanseníase, qualquer caso positivo identificado foi encaminhado a um dermatologista. "Fazemos o rastreamento das manchas e, se necessário, encaminhamos para tratamento adequado com um dermatologista", explicou o Dr. Thalles Mont’alto, Médico de Família.



Ruth destacou a importância da busca ativa, mesmo com a redução dos casos. "Atualmente, estamos zerados em hanseníase, mas é crucial identificar possíveis casos silenciosos. Este ano, tivemos três casos novos de tuberculose", disse.



A campanha contou com uma equipe multidisciplinar composta por fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem, médicos, assistentes sociais e outros profissionais, oferecendo suporte ao longo da semana.



- Segunda-feira (5), 14h: Palestra para usuários dos CRAS no anfiteatro da Prefeitura, capacitando-os como multiplicadores da informação em suas comunidades.

- Terça-feira (6), 14h: Atividade no Instituto Federal (IFE) com alunos, abordando hanseníase e tuberculose.

- Quarta-feira (7), 14h: Atividade no Hospital, onde profissionais de saúde serão orientados sobre tuberculose, enfatizando a importância do diagnóstico precoce e da colaboração para melhores resultados no tratamento.





